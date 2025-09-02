Політика В Євросоюзі готують зміну правил ухвалення рішень для обходження постійних вето Угорщини

2025-09-02 16:46

В Євросоюзі обговорюють зміну правила ухвалення рішень в блоці для обходження постійних вето Угорщини, повідомляє Bloomberg.

Видання ознайомилося з документом, який був поширений серед держав-членів ЄС напередодні неформальної зустрічі міністрів закордонних справ.

Зазначається, що група з 12 країн розглянула правові можливості для прийняття рішення кваліфікованою більшістю замість одноголосності. До цього в ЄС всі рішення могли ухвалюватися лише одноголосно.

Як зазначає Bloomberg, зміна підходу до голосування дозволить Європейському Союзу діяти швидше, уникаючи блокування рішень.

Bloomberg нагадує, що Угорщина послідовно виступала проти ініціатив щодо України - від виділення коштів до процесу вступу країни до ЄС. Це призвело до запеклих дипломатичних суперечок та переговорів, спрямованих на те, щоб схилити її до таких питань, як поновлення санкцій проти Росії.

Зокрема 29 серпня, Угорщина відмовилася підписати спільну заяву ЄС, яка засуджує російські удари по Україні цього тижня.

Також вже тривалий час в Європейському фонді миру через Угорщину заблоковано 6,6 млрд євро на військову допомогу Україні.

subscriber subscriber

Еще по теме

МЗС України відреагував на заборону в'їзду в Угорщину командувачу СБС ЗСУ Роберту Мадяру Бровді

2025-08-29 12:29

Влада Євросоюзу відреагувала на удар рашистів по будівлі представництва ЄС у Києві

2025-08-29 11:32

США продають власне озброєння ЄС з націнкою, аби забезпечити фінансування повітряного прикриття України

2025-08-23 16:45

В разі невдачі Трампа на Алясці європейські країни мають бути готовими підтримати мита США

2025-08-15 16:44

Еще новости в разделе "Політика"

В Євросоюзі готують зміну правил ухвалення рішень для обходження постійних вето Угорщини

2025-09-02 16:46

Міністр оборони Польщі заявив, що звикання до війни в Україні може стати найбільшою перемогою рашистів

2025-09-02 13:35

Країни Заходу вже склали трирівневий план захисту України після завершення війни

2025-08-30 16:45

Збройні сили Литви отримали велику партію новітніх ізраїльських протитанкових ракет Spike

2025-08-30 11:33
Все статьи раздела "Політика"

Політика

В Євросоюзі готують зміну правил ухвалення рішень для обходження постійних вето Угорщини 2025-09-02 16:46
Міністр оборони Польщі заявив, що звикання до війни в Україні може стати найбільшою перемогою рашистів 2025-09-02 13:35
Країни Заходу вже склали трирівневий план захисту України після завершення війни 2025-08-30 16:45
Збройні сили Литви отримали велику партію новітніх ізраїльських протитанкових ракет Spike 2025-08-30 11:33