Життя фото Що покаже Національна опера України у вересні - репертуар, афіша, замовлення квитків

2025-09-02 10:26

Вересень в Національній опері України сповнений розмаїття яскравих подій та неймовірних емоцій від зустрічі з улюбленими артистами в улюблених виставах. У вересневій афіші театру і найпопулярніші зразки світової та української оперної й балетної класики, і сучасні постановки, і вечори-присвяти - загалом – кожен глядач зможе обрати собі подію до смаку.

І хоча вистави все ще залишають виключно «денними» (інформація про початок вистави указана в афіші та на сайті театру), а кількість глядачів в залі все ще обмежена, Національна опера України своїм вересневим репертуаром гарантує піднесений настрій і глядачам, і виконавцям!

Відкриває перший місяць осені балет «Весілля Фігаро», який нікого не залишить байдужим.

4 вересня (четвер) о 17:00 - комічний балет «Весілля Фігаро» на музику Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Віктора Яременка, який впродовж багатьох років є беззаперечним фаворитом у київських глядачів. В головних ролях: Даниїл Пащук (Фігаро), Каріна Тельвар (Сюзанна), Ян Ваня (Граф Альмавіва), Олена Карандєєва (Графиня), Євген Логвиненко (Марцеліна), Клеман Гійом (Керубіно) та ін. Диригент – Олексій Баклан.

5 вересня (п’ятниця) о 17:00 – опера Дж.Верді «Трубадур».

Головну жіночу партію - Леонори - виконає Національна легенда України Людмила Монастирська, а блискучий тенор Олег Злакоман співатиме партію Манріко. Цей незабутній дует вже підкорив серця публіки у червні бездоганним вокалом і щирістю втілення образів своїх героїв.

Справжні непримиренні пристрасті буяють у цьому «романтичному середньовічному трилері» - в сюжеті, в музиці, в сценографії, в акторській грі. Ще одну центральну жіночу партію - Азучени - виконає володарка глибокого і потужного мецо-сопрано Алла Позняк. Також в головних партіях заявлені: Геннадій Ващенко (Граф ді Луна), Сергій Магера (Феррандо), Тетяна Пімінова (Інес) та ін. Диригуватиме виставою Микола Дядюра.

6 вересня (субота) о 15:00 – балет Людвіга Мінкуса «Баядерка». Вистава займає особливе місце в історії українського хореографічного мистецтва, бо саме ним 2 жовтня 1926 року започаткував свою історію київський балет. І саме цей балет був заявлений на 24 лютого 2022 року, але зі зрозумілих причин вистава не відбулась…. Цього разу в головних партіях Наталія Мацак (Нікія, баядерка) та Сергій Кривоконь (Солор, воїн).

7 вересня (неділя) о 15:00 — безсмертний шедевр української класики опера Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» в музичній редакції Мирослава Скорика, сценічна редакція Анатолія Солов’яненка.

У головних ролях: Богдан Тарас (Іван Карась), Наталія Николаїшин (Одарка), Ксенія Бахрітдінова-Кравчук (Оксана), Дмитро Кузьмін (Андрій), Олександр Киреєв (Султан) та ін. Диригкнт – Віктор Олійник.

11 вересня (четвер) о 17:00 та 25 вересня (четвер) о 17:00 – 4-й та 5-й прем’єрні покази балету «La Fille mal gardée» (Норовлива донька) на музику Луї-Жозефа Фердинана Герольда в хореографії сера Фредеріка Аштона.

Музичне аранжування Джона Ланчбері, художнє оформлення сера Оскара Ланкастера. Балетмейстер-постановник – Жан Крістоф Лесаж, диригент-постановник – Віктор Олійник.

«La Fille mal gardée» (Норовлива донька) — шедевр балетної класики у хореографії Фредеріка Аштона, створений 1960 року для Королівського балету, Ковент-Гарден у Лондоні на музику Фердінанда Герольда в оркестровці Джона Ланчбері. Це одна з найтепліших і найдотепніших історій у класичному балеті, сповнена гумору, ніжності та енергії сільського життя.

Сьогодні ця версія є частиною репертуару провідних театрів світу — Королівського балету в Лондоні, Паризької опери, Австралійського балету, American Ballet Theatre, San Francisco Ballet, Національного балету Канади, Голландського національного балету та інших.

За підтримки Івана Путрова та фонду Inspiration in Motion (фінансування та організація), а також завдяки сприянню Жана-П’єра Гаскета (правовласник хореографії), The Frederick Ashton Foundation, Михайла Баришникова та інших друзів України, ця постановка увійде на багато років і в репертуар балетної трупи Національної опери України.

В головних партіях 11 вересня заявлені: Ілона Кравченко (Ліза), Микита Сухоруков (Колас), Олександр Габелко (Вдова Сімона), Клеман Гійом (Алан) та ін.

В головних партіях 25 вересня заявлені: Катерина Курченко (Ліза), Володимир Кутузов (Колас), Євген Логвиненко (Вдова Сімона), Олексій Швидкий (Алан) та ін.

12 вересня (п’ятниця) о 17:00 - опера Дж.Пуччіні «Мадам Баттерфлай» (Чіо-Чіо-Сан).

Трагічна історія японської дівчини з Нагасакі вже понад сторіччя зворушує шанувальників опери з усього світу. Однією з найбільш відомих виконавиць Мадам Баттерфлай була видатна українська співачка Соломія Крушельницька, яка принесла твору світове визнання. З великим успіхом вистава неодноразово ставилася на сцені Національної опери України. Нинішня вистава має досить довге сценічне життя. Постановницею вистави є видатна режисерка Ірина Молостова — одна з корифеїв українського музичного театру другої половини XX сторіччя. Виконавці: Вікторія Ченська (Чіо-Чіо-Сан), Олег Злакоман (Лейтенант Пінкертон), Тетяна Пімінова (Сузукі), Олександр Бойко (Шарплес), Богдан Тарас (Бонза), Ольга Матушенко (Кет)та ін. Диригент – Віктор Олійник.

13 вересня (субота) о 13:00 - балет «Дама з камеліями» у постановці Аніко Рехвіашвілі.

Лібрето Аніко Рехвіашвілі та Олексія Баклана за мотивами однойменного роману Александра Дюма. Музична редакція Олексія Баклана та Аніко Рехвіашвілі. Аранжування фортепіанних творів Л. В. Бетховена Мирослава Скорика.

Хореографія балету «Дама з камеліями» винятково авторська, немає жодних паралелей із вже існуючими хореографічними версіями, значно збагачена сучасною пластикою, що дозволяє віднести перший показ вистави до статусу світової прем’єри. Загальне балетмейстерське вирішення вистави також є нестандартним – це не просто переказ відомого роману. На думку Аніко Рехвіашвілі, балет «Дама з камеліями» – це самостійна балетна драма, в основі якої переплетіння сюжетної лінії роману із реальною історією із життя письменника. Це історія кохання автора до однієї з найвитонченіших жінок Парижа, куртизанки Марі Дюплессі, її короткого, але яскравого життя, трагічної і такої передбачуваної загибелі. Це історія про жертву заради чоловіка. Історія реальної жінки, яка через кохання пізнала саму себе. «Постановка нова у повному розумінні цього слова, – розповідала Аніко Рехвіашвілі. – Це новий підхід до музичної концепції. Ми не адаптуємо музичний матеріал до опери «Травіата» Дж. Верді, хоча це очікувано. Не використовуємо твори одного автора, наприклад, Шопена чи Ліста, як це робили інші постановники, які до нас інтерпретували роман А. Дюма. В нашій виставі звучить музика Л. Бетховена, І. Брамса, І. Пахельбеля, Г. Форе, Е. Елгара».

На думку Олексія Баклана, відмова від музичного матеріалу Дж. Верді зумовлена в основному тим, що постановники не хотіли запропонувати глядачеві «протанцьовану оперу», розуміючи, що більш досконалішу, ціліснішу «конструкцію», ніж створив геніальний композитор «Травіати», створити неможливо. Основна музика, яка звучить у балеті, – це твори Бетховена. Вистава побудована на суто класичній музичній основі. Постановників зацікавили «дзеркальні паралелі»: теперішні пластичні і віртуальні засоби виразності та класична музика, історія, яка була написана у середині XIX століття, та сучасна театральна мова, якою ця історія розповідається.

В головних партіях: Тетяна Льозова (Марі Дюплессі, паризька куртизанка), Ярослав Ткачук (Александр, молодий письменник – прем’єра), Ілля Морозов (Герцог де Гіз), Руслан Авраменко (Александр, батько молодого письменника), Катерина Курченко (Кларисс, юна дівчина), Іван Авдієвський (Ференц Ліст), Людмила Мельник (Нінон, мати Кларисс) та ін. Диригент – Олексій Баклан.

14 вересня (неділя) о 15:00 – опера «Флорія Тоска» Джакомо Пуччіні, яка по праву вважається однією з найпопулярніших вистав у світі. В титульній партії цього разу заявлена Оксана Крамарєва. Також у головних ролях: Дмитро Кузьмін (Каварадоссі), Олександр Мельничук (Скарпіа), Дмитро Агеєв (Ризничий) та ін. Диригент – Алла Кульбаба.

18 вересня (четвер) о 17:00 — романтичний балет Адольфа Адана «Жізель». За сюжетом твору, граф Альберт закохався в просту селянську дівчину Жізель. Однак він вже заручений із заможною аристократкою Батильдою, тож змушений удавати з себе селянина. Дівчину також кохає лісник Ганс, який розкриває їй правду про графа. Не витримавши жахливої зради коханого, Жізель божеволіє і помирає. Альберт не може її забути, тож він таємно відвідує цвинтар. Там його чекає остання зустріч з духом коханої, що рятує його від смерті. Вже у наш час балетмейстер театру Віктор Яременко, переосмисливши сценографію та сюжет цього безсмертного балетного шедевра, створив свою власну версію цієї вистави. Прем’єра цієї постановки з величезним успіхом 2 роки тому пройшла в Японії, а тепер ця вистава збирає аншлаги в Києві.

19 вересня (п’ятниця) о 17:00 – одна з кращих постановок театру - опера Дж.Верді «Набукко» (режисер-постановник Анатолій Солов’яненко, диригент-постановник – Микола Дядюра, художник-постановник Марія Левитська, хормейстер-постановник Богдан Пліш).

В титульній партії цього разу на сцену вийде Геннадій Ващенко. Також в головних партіях заявлені: Вікторія Ченська (Абігайль), Володимир Тишков (Захарія), Алла Позняк (Фенена), Олександр Нікіфоров (Ісмаель) та ін. Диригент – Микола Дядюра.

20 вересня (субота) о 15:00 – вечір двох одноактних сучасних балетів «Кассандра» та «Мойсей» у постановці Олесі Шляхтич

• «Кассандра» на музику Антоніо Вівальді, Safdi - дійство, що обʼєднує минуле з майбутнім, кінетичне зі статичним, колір з формою та визначений зміст з лабільним простором думки.

За основу сюжету взята найзагадковіша поема Лесі Українки, що змалювала протистояння між добром та злом через призму видінь доньки троянського царя Кассандри... Ролі виконують: Ліна Володіна (Кассандра), Анастасія Шевченко (Єлена), Даниїл Пащук (Паріс), Клеман Гійом (Долон), Микита Кайгородов (Гектор), Олександра Панченко (Андромаха), Каріна Тельвар (Поліксена), Іван Авдієвський (Сінон), Ернест Кирсенко (Гелен).

• «Мойсей» на музику Тимофія Старєнкова. Балет «Мойсей», створений за мотивами поеми Івана Франка - про прагнення нації зберегти свою землю, пошук «маленького раю» та віру у Перемогу. Ролі виконують: Микита Кайгородов (Мойсей), Ілля Морозов (Авірон), Андрій Скляр (Датан), Катерина Крук та Клеман Гійом (Демони).

21 вересня (неділя) о 17:00 – опера Вінченцо Белліні «Норма». У своєму знаменитому творі, який вважається абсолютним музичним шедевром, композитор багатогранно розкрив характер головної героїні — сильної, жагучої жінки, яка гаряче і беззастережно кохає та глибоко страждає. Перлиною опери є молитва Норми «Casta diva» — одна з кращих мелодій, коли-небудь створених протягом всієї історії музичного мистецтва і, яка довгий час вважалася візитівкою Марії Каллас. А наразі вектор уваги ЗМІ та критиків змістився - тепер критики (і закордонні. і наші тут солідарні) вважають, що наша Людмила Монастирська своїм виконанням перевершила Марію Каллас. І у глядачів буде можливість в цьому впевнитись, бо в титульній партії цього разу заявлена Людмила Монастирська.

26 вересня (п’ятниця) о 17:00 – перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка. Музична редакція Мирослава Скорика. Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка. Сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання. І навіть в класичні твори час вносить свої корегування - так у виставу зайшов відомий мем про паляницю… В титульній партії Наталія Николаїшин (журналісти уже давно «охрестили» співачку «заслужена Наталка України», а тепер доведеться «підвищувати статус», бо до Дня Незалежності України Наталія отримала звання Народної артистки України). Також в головних ролях: Наталя Кисла (Терпелиха, її мати), Дмитро Кузьмін (Петро, коханий Наталчин), Сергій Пащук (Возний, жених Наталчин), Володимир Тишков (Виборний), Петро Приймак (Микола, родич Терпилишин) та ін.

27 вересня (субота) о 17:00 – Вечір іспанської музики. Мистецький проєкт за підтримки Посольства Іспанії в Україні. Диригент – Фелікс Арданас.

28 вересня (неділя) о 15:00 – Вечір одноактних балетів. До ювілею Раїси Хилько.

• «Шопеніана» - витончене, ліричне видовище на музику великого польського композитора Фредеріка Шопена. В цьому балеті немає традиційного сюжету з гострими драматичними конфліктами чи стрімкого розвитку подій. Тут головне – саме мистецтво танцю – легкого, повітряного, сповненого гармонії та натхнення. Саме ця пластична мова стала об’єктом захоплення та поклоніння багатьох поколінь глядачів.

• «5 танго» на музику Астора П’яццолли у постановці одного з найвидатніших хореографів сучасності Ханса ван Манена. Одноактний балет для семи пар, створений 1977 року, входить до репертуару багатьох балетних труп, є надзвичайно популярним у світі шедевром Ханса ван Манена. Тут хореограф дозволив собі відмовитися від високих підборів, які зазвичай притаманні танцю танго, а замість них використати пуанти. Він поєднав іспанські елементи, притаманні музиці Астора П’яццоли, з класичним танцем, сплітаючи дивовижні ритми та почуття, що ллються разом зі звуками музики.

Важливо!

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру.

Детальну інформацію щодо складу виконавців (можливі зміни) та продажу квитків можна дізнатися на офіційному сайті театру.

Квитки на вистави надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна як онлайн, так і у касах театру.

Національна опера України завжди рада своїм глядачам!