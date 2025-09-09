ВІЙНА В Україні Серпень став місяцем кардинальних організаційних змін у Збройних силах України

2025-09-09 13:35

Сили оборони України протягом серпня відновили контроль над 58 кв. км території та звільнили від російських загарбників низку українських населених пунктів. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Серпень 2025-го став для нашого війська місяцем великих випробувань, але на виході ми отримали чимало позитивних результатів. Основні зусилля ми зосереджували на стримуванні ворога та завданні йому максимально можливих втрат. Доводилося стабілізувати обстановку на найбільш загрозливих напрямках, як-то Лиманський, Добропільський, Покровський, Новопавлівський, і при цьому - застосувати тактику активної оборони, відновлювати втрачені території, прикривати наші міста від ударів ворожих ракет і дронів, бити вглиб Росії", - зазначив він.

За словами Сирського, "водночас серпень став місяцем організаційних змін у Збройних силах. Завершуємо перехід на корпусну систему, армійські корпуси набувають їхніх повноважень, приймають комплекти військ та смуги відповідальності. Ця реформа починає приносити свої результати. Управління військами стає ефективнішим та результативнішим".

Сирський зауважив, що на фронті ворог має трикратну перевагу в силах і засобах, а на основних напрямках зосередження своїх зусиль може переважати в чотири-шість разів. Він висловив глибоку вдячність українським офіцерам, сержантам та, особливо, солдатам, професійні вміння яких, стійкість, самовідданість та хоробрість ламають плани російських загарбників.

Головнокомандувач ЗСУ поінформував, що "у серпні ворог розраховував досягнути стратегічної переваги, здійснити прорив та оточення наших військ у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, планував масштабні наступальні дії на Новопавлівському й Запорізькому напрямках. Проте наші війська не допустили реалізації цих намірів. Росіяни були змушені відтермінувати наступ на Запоріжжі та перекидати підрозділи морської піхоти на Донеччину".

"Фактично місяць, коли загарбники сподівалися на свої прориви та докладали для цього максимальних зусиль, став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків ворога за останній час. Так, якщо брати Добропільський напрямок, де ворог створив наступальне угруповання, то тут росіяни захопили 13,5 кв. км, але втратили вони 25,5 кв. км. На Покровському напрямку їхній здобуток – 5 кв. км, тоді як наші війська відновили контроль над 26 кв. км. Сили оборони не допустили втрат територій на Гуляйпільському і Придніпровському напрямках, а на Північно-Слобожанському, крім того, відбили 4 кв. км", - наголосив головнокомандувач.

За його словами, "ворог застосовує тактику "повзучого" просування малими піхотними групами, намагається просочуватись у населені пункти, використовуючи міжпозиційний простір та уникаючи боєзіткнень".

"Водночас Сили оборони України мають власні успіхи. Протягом серпня було відновлено контроль над 58 кв. км території, звільнено низку населених пунктів", - наголосив Сирський

Він додав, що лише за серпень втрати загарбників у живій силі склали 28 790 осіб. А з початку 2025 року було ліквідовано та поранено 297 350 окупантів.