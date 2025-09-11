Спорт Промоутер Джозефа Паркера впевнений, що Олександр Усик не погодиться на поєдинок з його клієнтом

2025-09-11 09:31

Девід Гіггінс, промоутер тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі Джозефа Паркера, переконаний, що абсолютний чемпіон дивізіону Олександр Усик не погодиться на поєдинок з його клієнтом, якщо той переможе Фабіо Вордлі у майбутньому бою.

Представник новозеландського боксера майже впевнений, що українець ухилиться від зустрічі на ринзі, адже раніше не проявляв особливого інтересу до цього бою.

"Ми не контролюємо подібні рішення. Нам потрібно ставитися до цього філософськи. Головне - продовжувати битися і перемагати, і тоді ви опинитеся на вершині.

Приємно, що WBO сказала, що Усик повинен битися з переможцем. Це радує, бо багато зусиль було вкладено, щоб опинитися в цій позиції.

Я не знаю, чи захоче Усик битися з переможцем. З боку його табору було дуже мало комунікації або залученості в організацію цього бою. Важко сказати.

Якби мені довелося поставити на кін свій дім, я б сказав, що Усик, ймовірно, не захоче битися з Паркером. Немає жодних повідомлень, які б вказували на їхнє бажання влаштувати бій", - наводить слова Гіггінса Sky Sports.