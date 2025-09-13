Греміо відмовився продати Шахтарю юного півзахисника Габріела Мека за 15 мільйонів євро

Греміо відмовив у першій пропозиції Шахтаря щодо свого півзахисника Габріела Мека.
Як повідомляє Bolavip, "гірники" запропонували за перехід 17-річного гравця 15 мільйонів євро, але отримали відмову.
Згідно з інформацією джерела, бразильський клуб сподівається отримати за юну зірку щонайменше 20 мільйонів євро і не планує послаблювати свої фінансові вимоги.
Варто зазначити, що на рахунку Мека два матчі за основну команду Греміо. У молодіжній команді бразильського клубу півзахисник провів 25 матчів, забив п’ять голів і зробив одну гольову передачу.