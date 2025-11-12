Спорт Вінгер Ліверпуля Федеріко К'єза відмовився брати участь у матчах національної збірної Італії

2025-11-12 10:31

Вінгер Ліверпуля Федеріко К'єза прийняв рішення не брати участь у збірній Італії на важливі матчі відбору ЧС-2026.

Цю інформацію озвучив головний тренер "Скуадри Адзурри" Дженнаро Гаттузо.

"Я часто розмовляю з К'єзою, нам просто потрібно поважати рішення, які приймає кожен із нас, і проблеми, з якими ми зіштовхуємося. Мені більше нічого сказати, це правда", - цитує Гаттузо інсайдер Фабріціо Романо.

Причина відмови гравця не уточнюється.

У поточному сезоні К'єза зіграв у 12 матчах за Ліверпуль у всіх турнірах, відзначившись двома голами та трьома асистами.

Збірна Італії завершить груповий етап відбору ЧС-2026 матчами проти Молдови (13 листопада) та Норвегії (16 листопада).

