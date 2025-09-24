Спорт Лондонський Вест Гем після чергової поразки розглядає повернення екс-наставника Славена Біліча

2025-09-24 09:35

Головний тренер лондонського Вест Гема Грем Поттер після поразки столичному Кристал Пелас (1:2) близький до звільнення. Керівництво вже підшукало заміну англійцю, повідомляє Goal.

Фаворитом на посаду наставника "залізяк" став Славен Біліч. Хорватський спеціаліст працював з Вест Гемом у 2015-2017 рр. Особливо яскравим став перший сезон балканця на чолі команди з рядом клубних рекордів.

Біліч залишається без роботи з літа минулого року. Останнім клубом хорвата був аравійський Аль-Фатех. "Сини пальм" завершили кампанію 2023/24 посеред турнірної таблиці Про-ліги.