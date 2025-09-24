Життя Підсумкова атестація учнів 4-х класів буде схожа на звичайну комплексну контрольну роботу

2025-09-24 13:34

Державна підсумкова атестація для учнів 4-х класів шкіл проходитиме у мовно-літературній і математичній освітніх галузях і нагадуватиме комплексну контрольну роботу. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти.

"Якщо говорити про ДПА-4, то її масове впровадження можливе вже з 2027 року, однак рішення про це має бути прийняте після врахування багатьох чинників, передусім війни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у межах ДПА проводитимуть оцінювання навчальних досягнень учнів 4-х класів у мовно-літературній і математичній освітніх галузях, де мовно-літературна галузь охоплюватиме шкільні предмети Українська мова та Читання.

"Завдання з мовно-літературної освітньої галузі передбачатимуть роботу, зосереджену навколо цікавих текстів. Тут учні й учениці матимуть змогу показати, як добре вони розуміють прочитаний текст і чи можуть створити власне невелике повідомлення - структуроване й грамотне. Крім цього, учнівству пропонуватимуть завдання на слухання й говоріння. Ці завдання стосуватимуться різноманітних життєвих ситуацій", - розповіли у Центрі оцінювання.

Щодо завдань з математики, то учням пропонуватимуть показати свої математичні вміння, розмірковуючи над типовими буденними ситуаціями, наприклад, придбання речей чи продуктів, приготування страв, вимірювання певних об’єктів, прогнозування результатів.

Усі четвертокласники будуть проходити ДПА у своїй школі, у своєму класі, разом зі своїм учителем. Діти проходитимуть оцінювання не на комп'ютерах, а у звичному для себе режимі.

В Центрі оцінювання відзначили, що для учнів 4-х класів оцінювання мало відрізнятиметься від тієї ДПА, що проводилася до 2020 року в усіх школах України, і по суті це буде комплексна контрольна робота з цікавими завданнями.

"Відмінність для вчителів полягатиме в тому, що замість потреби розробляти завдання для ДПА, аналізувати результати, потрібно буде використати матеріали й інструкції, розроблені УЦОЯО, а після проведення оцінювання увести результати учнівства в спеціальні форми", - йдеться в повідомленні.

Усі учні, батьки та вчителі отримають зворотний зв’язок після аналізу зібраних даних. Результати оцінювання не визначають подальше навчання дитини. Вони використовують лише для того, щоб дитина, її батьки й учителі дізналися: які теми вже добре засвоєні та над якими варто ще попрацювати, щоб упевненіше навчатися в 5-му класі.

Раніше стало відомо, що випускники початкової школи - учні четвертих класів українських шкіл - складатимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання.