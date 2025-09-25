Політика Удар по рф: Туреччина протягом 20 років буде отримувати скраплений природний газ зі США

2025-09-25 09:31

Туреччина 20 років буде отримувати скраплений природний газ (СПГ) зі США. Про це повідомив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар у соцмережі Х.

"Ми підписали у Нью-Йорку довгострокову угоду про постачання СПГ між нашою національною компанією BOTAŞ та Mercuria, однією з провідних світових енергетичних груп, терміном на 20 років", – написав він.

Байрактар зазначив, що постачання газу за цим контрактом розпочнеться вже у 2026 році. Туреччина отримуватиме приблизно 4 млрд кубічних метрів СПГ (біля 2,4 млн т) щорічно, що еквівалентно приблизно 70 млрд кубічних метрів природного газу. Постачання відбуватиметься як з наливних терміналів у США, так і зокрема з терміналів Європи та Північної Африки.

Міністр зазначив, що питання співпраці в енергетичній сфері буде на порядку денному зустрічі президентів США та Туреччини 25 вересня.

"Ця угода підвищує ефективність BOTAŞ у світовій торгівлі СПГ, а також підтримуватиме довгострокове бачення нашої країни щодо безпеки поставок, цінової стабільності та диверсифікації ресурсів", – додав Байрактар.

