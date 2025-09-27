Політика Урсула фон дер Ляєн вперше офіційно підтвердила можливість збиття російських літаків

2025-09-27 08:28

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не виключає можливість збиття російських літаків, що залітають у повітряний простір європейських держав з метою провокацій. Про це йдеться в інтерв’ю європейської чиновниці американському телеканалу CNN.

"Моя думка – що ми маємо захищати кожен квадратний сантиметр нашої території. І це означає, що якщо є вторгення у наш повітряний простір, тоді - авжеж, після дуже зрозумілого попередження – варіант зі збиттям такого винищувача – "на столі", - наголосила вона.

Цікаво, що президент США Дональд Трамп раніше зробив аналогічну заяву про те, що країни НАТО мають збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір.

