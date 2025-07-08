Спорт Олександр Усик заявив, що Даніель Дюбуа не даремно його побоюється

2025-07-08 09:25

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO у надважкій вазі Олександр Усик відповів, у чому полягає слабкість його суперника володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа.

Український боксер заявив, що, на його думку, британський опонент його побоюється.

"Я вважаю, що Дюбуа заслужив цей бій, тому що він з Великої Британії. Це буде цікаво для вболівальників.

Чи є у нього слабкість? Невелика є, так. Можливо, тому що він молодший, не знаю, але Даніель трохи боїться. Я теж боюся, але по-іншому", - сказав Усик у коментарі DAZN Boxing.

Бій за звання абсолютного чемпіона Усик - Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні.

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