Спорт Менеджер українського боксера Сергія Богачука оскаржив його місце в рейтингу WBC

2025-08-22 11:32

Том Леффлер, менеджер українського боксера першої середньої ваги Сергія Богачука, подав офіційне звернення до WBC щодо його місця в рейтингу цієї організації.

На думку представника українця, його підопічний повинен займати першу позицію в списку, а не колишній об’єднаний чемпіон напівсередньої ваги Джарон Енніс, який щойно перейшов у цю вагову категорію.

"Минулого року Богачук провів офіційний бій за статус обов’язкового претендента проти Ішмаеля Девіса в Ер-Ріяді. Відтоді він терпляче чекає, щоб WBC офіційно призначив його обов’язковим претендентом. У нього запланований бій з Брендоном Адамсом у рамках великого вечора боксу Канело - Кроуфорд, який відбудеться 13 вересня.

У останньому рейтингу я помітив, що Джарон Енніс піднявся на позицію №1, а Сергій тепер займає другу сходинку. Це безглуздо, якщо Богачук є обов’язковим претендентом. У цьому немає логіки, оскільки Енніс ще не виступав у першій середній вазі.

Крім того, Джарон свій наступний бій проводить за лінією WBA. Наскільки я знаю, за правилами WBC, організація виключає боксерів зі свого рейтингу, якщо вони беруть участь у поєдинку-елімінаторі іншої організації.

У світлі вищезазначених фактів звертаюся до рейтингового комітету WBC з проханням відновити Богачука на його законному першому місці в статусі обов’язкового претендента на чемпіонський титул", - йдеться у зверненні промоутера.