Спорт Менеджер українського боксера Сергія Богачука оскаржив його місце в рейтингу WBC

2025-08-22 11:32

Том Леффлер, менеджер українського боксера першої середньої ваги Сергія Богачука, подав офіційне звернення до WBC щодо його місця в рейтингу цієї організації.

На думку представника українця, його підопічний повинен займати першу позицію в списку, а не колишній об’єднаний чемпіон напівсередньої ваги Джарон Енніс, який щойно перейшов у цю вагову категорію.

"Минулого року Богачук провів офіційний бій за статус обов’язкового претендента проти Ішмаеля Девіса в Ер-Ріяді. Відтоді він терпляче чекає, щоб WBC офіційно призначив його обов’язковим претендентом. У нього запланований бій з Брендоном Адамсом у рамках великого вечора боксу Канело - Кроуфорд, який відбудеться 13 вересня.

У останньому рейтингу я помітив, що Джарон Енніс піднявся на позицію №1, а Сергій тепер займає другу сходинку. Це безглуздо, якщо Богачук є обов’язковим претендентом. У цьому немає логіки, оскільки Енніс ще не виступав у першій середній вазі.

Крім того, Джарон свій наступний бій проводить за лінією WBA. Наскільки я знаю, за правилами WBC, організація виключає боксерів зі свого рейтингу, якщо вони беруть участь у поєдинку-елімінаторі іншої організації.

У світлі вищезазначених фактів звертаюся до рейтингового комітету WBC з проханням відновити Богачука на його законному першому місці в статусі обов’язкового претендента на чемпіонський титул", - йдеться у зверненні промоутера.

subscriber subscriber

Еще по теме

Олександр Усик заявив, що Даніель Дюбуа не даремно його побоюється

2025-07-08 09:25

Еліна Світоліна піднялася в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації WTA

2025-07-01 14:45

Лідер Інтер Маямі Ліонель Мессі очолив рейтинг популярності в МЛС

2025-06-21 10:31

Бой-реванш Усик - Дюбуа: известный тренер уверен, что абсолютным чемпионом станет украинец

2025-05-15 10:27

Еще новости в разделе "Спорт"

Хосеп Гвардіола підтвердив, що планує продовжити контракт з Манчестер Сіті ще на кілька років

2025-08-22 16:44

Друга спроба: Лондонський Тоттенгем пропонує 80 млн євро за вінгера Ман Сіті Савіньо

2025-08-22 13:30

Менеджер українського боксера Сергія Богачука оскаржив його місце в рейтингу WBC

2025-08-22 11:32

Український форвард Артем Довбик поже перейти з Роми до Наполі

2025-08-22 09:29
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Хосеп Гвардіола підтвердив, що планує продовжити контракт з Манчестер Сіті ще на кілька років 2025-08-22 16:44
Друга спроба: Лондонський Тоттенгем пропонує 80 млн євро за вінгера Ман Сіті Савіньо 2025-08-22 13:30
Менеджер українського боксера Сергія Богачука оскаржив його місце в рейтингу WBC 2025-08-22 11:32
Український форвард Артем Довбик поже перейти з Роми до Наполі 2025-08-22 09:29