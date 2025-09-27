Спорт Київське Динамо прийняло радикальне рішення стосовно скандального нападника Владислава Бленуце

Київське Динамо прийняло рішення стосовно нападника Владислава Бленуце, повідомляє gsp.ro.

Згідно з інформацією видання, "біло-сині" планують реалізувати Бленуце вже взимку і готові зазнати певних фінансових збитків, хоча все ж хотіли б повернути хоча б частину з витрачених 1,8 млн євро.

Зазначається, що столичний клуб повідомив про своє рішення Мірчу Луческу, який сприяв переходу Владислава, і попросив 80-річного фахівця допомогти в його відході.

"До зими нам доведеться терпіти, як зможемо, але ми повинні його продати! Він буде доступний на трансферному ринку взимку, ми були б вдячні, якби ви поговорили з ним і пояснили все, що сталося...", - за даними gsp.ro, це повідомив Луческу один із представників Динамо.