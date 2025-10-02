Зірковий форвард Кіліан Мбаппе продовжив свою результативну серію гольових матчів

Зірковий форвард мадридського Реала Кіліан Мбаппе оформив хет-трик у ворота казахстанського Кайрата.
Таким чином, Мбаппе продовжив свою серію матчів, у яких він забиває.
У кожному поєдинку вересня, в якому Кіліан виступав за клуб і збірну, він відзначався забитими голами:
Єдиний матч у сезоні, в якому у Мбаппе не було гола - це зустріч із Мальоркою в серпні. Однак у тій грі Кіліан двічі забивав, але його голи були скасовані через офсайди.
Якщо ж розглянути детальніше, то останньою грою, в якій француз не відзначився навіть незарахованим голом, була зустріч із ПСЖ у півфіналі Клубного чемпіонату світу (0:4).