ВІЙНА В Україні Верховна Рада підтримала проєкт закону про створення в Україні Кіберсил ЗСУ

2025-10-09 16:46

Верховна Рада підтримала в першому читанні проєкт закону №12349 про створення Кіберсил Збройних Сил України. Законодавчу ініціативу підтримали 255 депутатів, повідомляє Укрінформ.

Документ передбачає створення Кіберсил ЗСУ як органу військового управління, що матиме можливість залучати до свого складу цивільну складову (кіберрезервістів) на період проведення відповідних заходів з кіберстримування.

Відповідним проєктом закону на Кіберсили покладається кібероборона України, захист її суверенітету та територіальної цілісності в кіберпросторі.

Кіберсили ЗСУ організовуватимуть періодичне навчання та злагодженість кіберрезервістів для формування сталого кадрового інтелектуального потенціалу вмотивованих громадян України.

Статус кіберрезервіста не передбачає обов’язкового набуття ним статусу військовослужбовця для залучення до лав Кіберсил, може мати періодичний та тимчасовий характер, ґрунтується на певних особистих навичках особи у певній галузі та її мотивації.

Основними завданнями Кіберсил ЗСУ буде нарощування та ефективне застосування спроможностей кіберстримування, здобуття Збройними силами України військової переваги над противником та послаблення його спроможностей шляхом проведення операцій в електромагнітному спектрі та кіберпросторі.

Верховна Рада підтримала проєкт закону про створення в Україні Кіберсил ЗСУ

2025-10-09 16:46

Експосадовця Київради судитимуть за сприяння ухилянню від мобілізації - загрожує до десяти років

2025-10-09 13:35

Мобілізація по-новому: ТЦК можуть отримати доступ до актуального державного реєстру виборців

2025-10-09 12:30

СБУ затримала зрадника, який займався коригуванням ворожих ударів по Україні

2025-10-09 10:27
