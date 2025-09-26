Політика Туреччина направила до Литви сучасний літак далекого радіолокаційного виявлення AWACS

2025-09-26 10:27

Туреччина направила до Литви літак далекого радіолокаційного виявлення AWACS, повідомляє Bloomberg.

Як вважає ЗМІ, такі дії свідчать про посилення оборони НАТО в Балтійському регіоні після порушень повітряного простору Естонії з боку росії.

Турецькі чиновники на умовах анонімності розповіли журналістам, що у понеділок Туреччина відправила до Литви один літак повітряного радарного спостереження та управління, здатний виявляти низьколітні дрони та інші об'єкти, які пропускають наземні радари. За даними співрозмовників, місія триватиме до четверга.

Водночас Міністерство оборони Туреччини ситуацію публічно не коментує.

"Цей крок відбувається на тлі того, як члени Організації Північноатлантичного договору намагаються скоординувати реакцію на російські літаки та дрони, що входять до їхнього повітряного простору, при цьому партнери відкрито суперечать один одному", - пише Bloomberg.

 

