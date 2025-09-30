Політика Вперше за час війни лідер США санкціонував для України далекобійні удари по рашистам

2025-09-30 12:27

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп санкціонував Україні далекобійні удари по росії. Про це він сказав в ефірі Fox News.

За словами Келлога, "але Пентагон не надавав Україні повноважень на їх здійснення".

"Усі повинні дотримуватися того, що каже президент. Він є Головнокомандувачем згідно з Конституцією, і всі підкоряються йому", - зауважив спецпредставник президента США.

На запитання, чи насправді позиція президента США полягає в тому, що Україна може завдавати далекобійних ударів по Росії, Келлог відповів:

"Я думаю, що, прочитавши те, що він сказав, і прочитавши те, що сказав віцепрезидент Венс, а також секретар Рубіо, відповідь - так. Використовуйте здатність завдавати глибоких ударів. Немає ніяких недоторканних місць".

Нагадаємо, ЗМ повідомляли, що про ракети Tomahawk Зеленський попросив Трампа під час закритої зустрічі в Нью-Йорку.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що ракети Tomahawk пришвидшать закінчення війни в Україні

2025-09-30 16:46

Президент США Дональд Трамп заявив про саботаж своєї участі у Генеральній асамблеї ООН

2025-09-27 10:31

Звільнений після жорстокого жарту про Трампа журналіст Кіммел повернувся в ефір ABC

2025-09-25 12:30

Володимир Зеленський ратифікував угоду про сторічне партнерство України з Великою Британією

2025-09-19 13:30

Еще новости в разделе "Політика"

Вперше за час війни лідер США санкціонував для України далекобійні удари по рашистам

2025-09-30 12:27

Литва продовжила тимчасовий захист для українців, які втекли від війни до березня 2027 року

2025-09-29 16:44

Президент США Дональд Трамп заявив про саботаж своєї участі у Генеральній асамблеї ООН

2025-09-27 10:31

Урсула фон дер Ляєн вперше офіційно підтвердила можливість збиття російських літаків

2025-09-27 08:28
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Вперше за час війни лідер США санкціонував для України далекобійні удари по рашистам 2025-09-30 12:27
Литва продовжила тимчасовий захист для українців, які втекли від війни до березня 2027 року 2025-09-29 16:44
Президент США Дональд Трамп заявив про саботаж своєї участі у Генеральній асамблеї ООН 2025-09-27 10:31
Урсула фон дер Ляєн вперше офіційно підтвердила можливість збиття російських літаків 2025-09-27 08:28