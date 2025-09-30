Політика Вперше за час війни лідер США санкціонував для України далекобійні удари по рашистам

2025-09-30 12:27

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп санкціонував Україні далекобійні удари по росії. Про це він сказав в ефірі Fox News.

За словами Келлога, "але Пентагон не надавав Україні повноважень на їх здійснення".

"Усі повинні дотримуватися того, що каже президент. Він є Головнокомандувачем згідно з Конституцією, і всі підкоряються йому", - зауважив спецпредставник президента США.

На запитання, чи насправді позиція президента США полягає в тому, що Україна може завдавати далекобійних ударів по Росії, Келлог відповів:

"Я думаю, що, прочитавши те, що він сказав, і прочитавши те, що сказав віцепрезидент Венс, а також секретар Рубіо, відповідь - так. Використовуйте здатність завдавати глибоких ударів. Немає ніяких недоторканних місць".

Нагадаємо, ЗМ повідомляли, що про ракети Tomahawk Зеленський попросив Трампа під час закритої зустрічі в Нью-Йорку.