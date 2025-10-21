Економіка Трамп збереже жорсткі мита на індійський імпорт доти, доки країна купуватиме російську нафту

2025-10-21 11:31

Президент США Дональд Трамп планує зберегти 50%-ві мита на індійський імпорт доти, доки ця країна купує російську нафту. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Трамп повторив заяву про те, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв припинити закупівлі російської нафти

"Я розмовляв із прем'єр-міністром Моді, і він сказав, що не буде більше займатися російською нафтою", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.

За його словами, якщо Індія вирішить заперечувати факт розмови, то зіткнеться з "величезними тарифами".

"Якщо вони хочуть так говорити, тоді їм доведеться продовжувати платити величезні тарифи, а вони цього не хочуть", - наголосив американський лідер.

Трамп уперше заявив про телефонну розмову з Моді ще 15 жовтня, стверджуючи, що прем'єр особисто пообіцяв припинити імпорт нафти з росії.

Однак Міністерство закордонних справ Індії заявило, що не має інформації про будь-який телефонний контакт між лідерами.

У Делі наголосили що основний пріоритет Індії - "захист інтересів індійських споживачів".

Однак Трамп продовжує стверджувати, що обіцянку Моді було дано, і пов'язує питання з тарифною політикою США.

За словами офіційного представника Білого дому, Індія вже скоротила закупівлі російської нафти приблизно вдвічі.

Джерела в самій Індії це спростували, зазначивши, що жодних істотних змін поки що не відбулося.

За даними аналітичної компанії Kpler, поставки російської нафти в Індію в жовтні зростуть приблизно на 20% - до 1,9 млн барелів на добу. Зростання поставок пов'язане з тим, що росія збільшила експорт після пошкоджень нафтопереробних заводів через атаки українських дронів.