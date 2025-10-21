Курйози В Іспанії на період святкування Геловіну заборонили брати з притулків чорних котів

2025-10-21 12:27

В іспанському місті Терраса, що на північ від Барселони, тимчасово заборонили брати чорних котів у період святкування Геловіну.

Як повідомляють France 24 та BBC, рішення ухвалили, аби запобігти можливим ритуалам і захистити тварин від людей, які можуть використовувати їх як "атрибути свята" або декоративні елементи.

Протягом століть чорним котам приписували містичні властивості, зокрема зв’язок із відьмами чи нещастями. Через це вони стали одним із символів Геловіну, який традиційно святкують 31 жовтня.

Міська влада Терраси оголосила, що до 10 листопада не розглядатиме жодних запитів на те щоб брати чорних котів, "аби уникнути ризиків, пов’язаних із забобонами, ритуалами або безвідповідальним ставленням".

Хоч у місті не фіксували випадків жорстокого поводження, у сусідніх регіонах подібні інциденти траплялися, зазначили у мерії. Саме після попереджень зоозахисників влада вирішила діяти на випередження.

"Ми намагаємося запобігти адопціям людьми через моду чи імпульсивність і запобігати будь-яким жахливим практикам, які, як ми знаємо, існують" - пояснив заступник мера Терраси Ноель Дуке у коментарі RTVE.

За даними Catalan News Agency, у Террасі мешкає понад 9800 котів, з яких близько ста наразі перебувають у центрі адопції. Дванадцять із них - чорного кольору.

Міська влада наголосила, що обмеження є тимчасовим і винятковим заходом, спрямованим лише на забезпечення безпеки тварин. У майбутньому рішення можуть повторити, якщо виникне така потреба.