ВОЙНА В Украине Іспанія відправить Україні американські комплекси ППО «Hawk», — міністерка оборони Іспанії

2022-11-15 13:35

Іспанія відправить в Україну ще дві системи протиповітряної оборони американського виробництва HAWK (попередник комплексу PATRIOT) на додаток до чотирьох, надісланих минулого тижня. Про це заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.

«Я можу сказати вам, що буде надіслано ще дві пускові установки. Це у відповідь на дуже конкретний запит, зроблений нам НАТО та Україною», – сказала Роблес журналістам у Мадриді.

За її словами, окрім пускових установок «земля-повітря», Іспанія надішле батарею з шести легких гаубиць і забезпечить навчання українських екіпажів гаубиць.