Мир Рекордна спека в Іспанії стала причиною масштабних лісових пожеж - людей закликають залишатися вдома

2025-07-03 09:31

Двоє осіб загинули у північно-східній Іспанії внаслідок лісової пожежі, котра швидко поширилася, перш ніж пожежникам вдалося її локалізувати, передає AP.

Пожежа спалахнула у сільській місцевості поблизу села Коско в регіоні Ла-Сегарра. За словами пожежників, вогонь піднімав у небо димовий стовп на висоту до 14 тисяч метрів, що стало найбільшим зареєстрованим випадком у Каталонії. Швидкість поширення вогню сягала 28 км/год, що робить її однією з найшвидших пожеж у Європі, зазначили рятувальники.

Загалом вогонь знищив 6 500 гектарів землі - переважно сільськогосподарські угіддя. Також вогонь знищив щонайменше три старі фермерські будівлі та кілька господарських споруд. Пожежу вдалося стримати завдяки зміні погоди: пройшла злива, тим часом рятувальники змогли встановити периметр.

Мешканцям регіону надіслали екстрені SMS-повідомлення з вимогою залишатися вдома. Загалом обмеження зачепили понад 14 000 осіб, однак уже у вівторок увечері їх скасували.

За прогнозами, сьогодні температура в регіоні Льєда сягне 39°C.

Нагадаємо, в Іспанії днями зафіксували рекордну температуру 46 градусів. Попередній рекорд становив 45,2 градуси, що був встановлений у червні 1965 року в Севільї