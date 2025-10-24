ВІЙНА В Україні Співробітники СБУ викрили ворожих "кротів", які шпигували на оборонному заводі Миколаївщини

2025-10-24 12:29

Контррозвідка Служби безпеки затримала "кротів" російської воєнної розвідки (ГРУ), які шпигували на оборонному заводі Миколаївщини. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Затримано лаборантку та слюсаря оборонного заводу, які працювали на росію. Агенти діяли окремо один від одного і "зливали" окупантам геолокації виробничих цехів та інформацію про охорону цього об’єкта.

Також російські спецслужбісти намагалися дізнатися через "кротів" про наявність та види оборонних замовлень, які виконує підприємство.

Крім цього, фігуранти "звітували" кураторові про наслідки комбінованих ракетно-дронових атак по портовому місту та відстежували дислокацію українських військ.

Співробітники СБУ викрили ворожу розвідактивність і затримали обох агентів під час робочих змін. Обидва фігуранти потрапили до уваги воєнної розвідки росії, коли публікували в Telegram-каналах антиукраїнські коментарі.

Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із медіафайлами та координатами оборонних об’єктів, по яких росіяни готували повітряні удари.

Слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.