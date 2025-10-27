ВІЙНА В Україні Володимир Зеленський заявив, що план припинення вогню буде готовий протягом тижня або 10 днів

2025-10-27 16:44

Україна та європейські лідери працюватимуть над планом припинення вогню протягом тижня або 10 днів. Про це сказв президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для Axios .

За його словами, цей план повинен бути коротким, без надто багатьох деталей.

"Кілька коротких пунктів. Наприклад, план про припинення вогню. Ми вирішили, що будемо працювати над цим протягом наступного тижня або десяти днів", – сказав глава держави.

При цьому Зеленський зауважив, що скептично ставиться до того, що путін буде готовий прийняти будь-який мирний план.

Нагадаємо, минулого тижня було оголошено, що коаліція охочих розробила мирний план для України до кінця 2025 року. Він складається з п'яти пунктів, які, серед іншого, стосуються російських нафти і газу, заморожених активів, а також посилення ППО України.

