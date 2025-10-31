Світ Пять идей, как отметить Хэллоуин: мистика и веселье за небольшие деньги

2025-10-31 09:29

Древний праздник в канун Дня всех святых приходится на 31 октября и ежегодно отмечается любителями мистики и страшилок. Уже заранее можно определиться, как отметить Хэллоуин в 2025 году

В западных странах строго соблюдаются традиции на Хэллоуин: светильники из тыквы, декор внутри дома и снаружи, походы по соседям с требованием конфет и сладостей. Вечеринка или маскарад также обыденность, поэтому перед американцами и британцами не стоит проблема, как отметить Хэллоуин.

Украина приобщилась к веселью на Хэллоуин лишь в последние годы. Длительное время праздник осуждался православной церковью как чуждый для славян с ортодоксальной верой. Постепенно канун Дня всех святых стал поводом повеселиться и в нашей стране, как отметить Хэллоуин – популярная тема для обсуждения за семейным ужином.

Сейчас практически любой украинец может позволить себе за недорого отпраздновать Хэллоуин: для этого понадобиться больше фантазии, чем денег.

1. Вечеринка-маскарад на Хэллоуин

Хэллоуин может стать лишь поводом для того, чтобы разнообразить еженедельную тусовку с друзьями. На 31 октября сделайте встречу дома или в кафе тематической: пусть будет обязательным любой элемент, связанный с праздником Хэллоуин. Подойдет все – и маскарадный костюм, шляпа ведьмы, накладные клыки вампира. Возьмите пример с героев сериала «Друзья».

В домашних условиях можно предложить тематические блюда, сделать коктейль «Кровавая Мэри» — фишкой вечеринки на Хэллоуин. Проведите конкурс на самую страшную маску или прикид. Победитель получит билет на ближайший фильм ужасов.

2. Поход по самым мистическим местам города

Только в Киеве насчитывается не менее пяти локаций, где любители мистики и оккультизма проводят вечера на Хэллоуин.

Как отметить Хэллоуин на заброшенном кладбище? Ответ на этот вопрос смогут дать только самые смелые и любознательные

Вечерняя прогулка по таким местам разрешит сомнения, как отметить Хэллоуин, пощекочет нервы, заставит взбодриться после офисных будней.

3. Сеанс ужастиков

Из киноафиши на текущую неделю выберите наиболее страшный фильм. Семейный просмотр ужастика вряд ли получится (хорроры и саспенсы, как правило, имеют возрастное ограничение).

«Пятница, 13-е» — классика фильмов ужасов. подходящих для просмотра на Хэллоуин

Зато для студентов и холостяцких компаний – сеанс фильма ужасов отличное решение, как отметить Хэллоуин и не потратить слишком много денег.

4. Конкурс на самую страшную тыкву

Тыква и недорогой подручный материал – вот и все, что нужно для отличного семейного времяпрепровождения на Хэллоуин. Устройте с детьми соревнование, кто сделает лучшую лампу Джека.

Получив призы и подарки, дети будут рады вашему решению, как отметить Хэллоуин

Покажите им, как правильно вырезать пугающие глаза, рот и зубы. Аккуратно поставьте свечки в вычищенные тыквы, раздайте детям сладости и сделайте фото на память о том, как отметить Хэллоуин в кругу семьи.

5. Пугающий аттракцион

В ближайшем развлекательном центре выберите наиболее страшный и экстремальный аттракцион, чтобы отметить Хэллоуин в 2017 году. Вы легко найдете их по названиям «Лабиринт мертвецов», «Тайная комната», «Тоннель ужасов» и другим.

Одна из шуточных примет праздника гласит: «Лучше один раз испугаться на Хэллоуин, чем жить в ужасе весь год».