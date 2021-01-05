Украина "Укрзализныця" назначила 19 поездов для желающих отметить Рождество в Карпатах. Полный список

2021-01-05 21:00 28

Из украинских городов 6 января, накануне Рождества, в Карпаты отправятся 19 поездов "Укрзализныци". В конечный пункт они прибудут в четверг, 7 января.

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба компании.

В Карпаты 6 января отправятся такие поезда:

№4/3 Запорожье - Ужгород;

№7/8 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы;

№13/14 Киев - Солотвино;

№15/16 Харьков - Рахов;

№21/22 Харьков - Трускавец;

№26/25 Одесса - Ужгород;

№29/30 Киев - Ужгород;

№41/42 Днепр - Трускавец;

№43/44 Киев - Ивано-Франковск;

№46/45 Лисичанск - Ужгород;

№49/50 Киев - Трускавец;

№81/82 Киев - Ужгород;

№108/107 Одесса - Ужгород;

№134/133 Николаев - Рахов;

№136/135 Одесса - Черновцы;

№143/144 Киев - Ворохта;

№357/358 Киев - Рахов;

№601/602 Львов - Солотвино;

№745/746 Киев - Славское.

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