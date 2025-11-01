Світ Франція взяла на озброєння нові міжконтинентальні балістичні ракети з ядерними боєголовками

2025-11-01 11:33

Франція взяла на озброєння нові міжконтинентальні балістичні ракети з ядерними боєголовками. Про це напередодні повідомило французьке Міноборони.

"Третя версія стратегічної балістичної ракети підводного базування M51 (M51.3) надійшла на озброєння, що стало важливим кроком у модернізації океанічного компоненту французького ядерного стримування", – йдеться у повідомленні.

Вказано, що нові ракети будуть розміщені чотирьох атомних підводних човнах класу Le Triomphant. Мінімум одна така субмарина постійно знаходиться в бойовій готовності в секретному місці під водою, щоб у разі нападу на Францію завдати ядерного удару у відповідь.

Військові стверджують, що нові ракети значно перевершують попередні версії і "мають більшу дальність, точність і пробивність".

Нагадаємо, Франція готова обговорити розміщення своєї ядерної зброї в інших країнах ЄС. Таку заяву зробив президент Франції Емманюель Макрон.

