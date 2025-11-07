Світ Китайські астронавти застрягли на орбіті Землі через зіткнення корабля з космічним сміттям

2025-11-07 14:39

Повернення трьох китайських астронавтів на Землю відкладено через імовірне зіткнення їхнього корабля з космічним сміттям. Про це повідомило китайське національне космічне управління, пише CNN.

Екіпаж місії Shenzhou-20 у складі Чень Дуна, Чень Чжунжуя та Ван Цзе мав повернутися на Землю 5 листопада після шестимісячної роботи на космічній станції Тяньгун. Однак на орбіті сталася надзвичайна ситуація: посадковий модуль за попередніми даними, зіткнувся з космічним сміттям.

Внаслідок удару на корпусі корабля залишилися видимі пошкодження, і інженери побоюються, що внутрішня герметичність капсули могла бути порушена.

За даними експертів, до капсули, найімовірніше, потрапив фрагмент космічного сміття - одного з більш ніж 19 000 великих об'єктів, що обертаються навколо Землі. Ці уламки рухаються зі швидкістю до 27 000 кілометрів на годину, і навіть частка розміром з горошину здатна пробити обшивку корабля.



Влада Китаю поки не коментує можливі варіанти порятунку. В офіційній заяві йдеться лише про те, що проводиться "оцінка ризиків".

Космічний корабель з екіпажем Shenzhou-20 стартував 24 квітня, доставивши трьох астронавтів до китайської орбітальної станції Тяньгун. Після шести місяців роботи на орбіті екіпаж завершив свою місію та 4 листопада офіційно передав управління станцією новій команді місії Shenzhou-21.

Обидва екіпажі залишатимуться на борту доти, доки не завершиться аналіз наслідків зіткнення з космічним уламком.