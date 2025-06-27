Спорт У разі повернення на ринг Тайсону Ф’юрі забезпечать можливість престижного титульного бою

2025-06-27 09:29

Голова Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман заявив, що вони будуть готові запропонувати своєму колишньому чемпіону Тайсону Ф’юрі можливість титульного бою, якщо він вирішить відновити свою кар'єру.

"Тайсон унікальний. І коли я спілкуюся з ним, він досі переживає через поєдинок з Олександром Усиком, оскільки вважає, що заслуговував на перемогу у реванші.

Але він із задоволенням пішов на пенсію і насолоджується життям. Це ідеальний варіант для бійця, який уже досяг фінансового успіху. У нього чудова родина, і якщо він залишиться на пенсії, це буде справжньою історією успіху.

Якщо Тайсон вирішить повернутися в бокс, двері WBC завжди будуть відкриті для нього. Він завжди буде на першому місці, і безумовно, ми надамо йому можливість боротися за титул чемпіона світу, якщо він вирішить повернутися, тому що він є найкращим з найкращих", - наводить слова Сулеймана The Sun.