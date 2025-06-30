Спорт Президент Всесвітньої боксерської ради оцінив вірогідність повернення у великий бокс Тайсона Ф’юрі

2025-06-30 14:39

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман висловився стосовно можливого відновлення кар'єри колишнього чемпіона організації у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі.

Голова WBC наголосив, що їхній ексчемпіон насолоджується життям на пенсії і поки не натякав на повернення в ринг у своїх розмовах.

"Я дзвоню йому регулярно, і він каже: "О, я такий щасливий, на пенсії, я поруч зі своєю дружиною". Він ні словом не обмовився, що планує повернутися.

Він сказав мені, що не задоволений рішенням у другому бою з Усиком. Він досі дуже злий на оцінки суддів і був дуже засмучений. Але він на пенсії, ось що він сказав.

Можливо, як у фільмі "Хрещений батько", ми почуємо, як він скаже: "Саме коли я думав, що вийшов з гри, вони знову втягують мене!" Ми не знаємо…", - наводить слова Сулеймана Sky Sports.

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