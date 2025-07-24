Спорт Тайсон Ф’юрі назвав єдиного суперника, який здатний вкласти на лопатки абсолютного чемпіона Усика

2025-07-24 08:26

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі поділився своєю думкою про Олександра Усика.

Британець впевнений, що лише він здатен здобути перемогу над українцем, враховуючи його вражаючий успіх у реванші з Даніелем Дюбуа.

"Я подивився реванш з Дюбуа і проаналізував цю ситуацію. Ентоні Джошуа боксувала з Даніелем і був розгромлений, падав п’ять разів і розпластався. Дюбуа йшов на хорошій серії - три великі нокаути поспіль: Джошуа, Хргович і Міллер. Він вийшов на ринг, але Усик повністю його розписав і просто добив. Це було досить безглуздо.

Єдина людина, здатна побити цього засранця - це я, але мене обдурили. Я не зовсім розумію, що відбувається, але "Циганський король" переможе в будь-який день. Я все ще топовий звір. Я побив його двічі і зроблю це знову. Три рази. "Вемблі", ми йдемо до вас. Піднімайтеся", - наводить слова Тайсона Seconds Out.

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