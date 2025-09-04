Політика Генсек НАТО заявив, що очікує найближчим часом ясності стосовно безпекових гарантій для України

2025-09-04 08:26

Під час спільної пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що очікує найближчим часом ясності стосовно безпекових гарантій для України. Про це повідомляє N-TV.

За словами Рютте, обговорення з Коаліцією охочих допоможе активізувати переговори зі США щодо їхнього внеску у гарантії безпеки.

"Це означає, що ми зможемо ще інтенсивніше взаємодіяти з американською стороною, щоб визначити, що вони готові забезпечити у межах безпекових гарантій", - пояснив він.

Зустріч Коаліції охочих відбудеться 4 вересня у Парижі за запрошенням президента Франції Емманюеля Макрона. До неї входять передусім європейські союзники.

Безпекові гарантії мають стримати Росію від повторного вторгнення в Україну після завершення війни. Очікується, що ключовим елементом стане продовження підтримки Збройних сил України, а також формування міжнародної контингентної сили.

