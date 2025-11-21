Політика Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог залишить посаду через обурення затягуванням мирного процесу

2025-11-21 16:44

Кіт Келлог, який обіймає посаду спеціального посланця президента США щодо України, планує залишити свою роботу вже в січні. Таку інформацію повідомило агентство Reuters.

Відповідно до даних, отриманих від чотирьох джерел агентства, Келлог поділився цими планами зі своїми знайомими. Він наголосив, що січень є природним моментом для відходу, враховуючи чинні законодавчі правила щодо статусу спеціальних президентських посланців. Цей статус тимчасовий, і для продовження перебування на посаді понад 360 днів необхідне схвалення Сенату.



Джерела зазначають, що Келлог вважає, що в адміністрації Дональда Трампа забагато посадовців, які займаються українською тематикою, і критикує те, що вплив росії на затягування мирного процесу недостатньо визнається. Також він виступає проти деяких позицій спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа, який часто повторює аргументи російського лідера та підтримує ідею незбалансованого територіального обміну в межах мирного плану.



Келлог зарекомендував себе як прихильник об'єктивного погляду на ситуацію, демонструючи готовність враховувати інтереси Європи та Києва. На відміну від інших представників адміністрації Трампа, він різко засуджував російські атаки на цивільну інфраструктуру України. Його відхід може бути негативним сигналом для України, оскільки сприймався як людина, здатна вести конструктивний діалог.



Наразі невідомо, хто може обійняти цю посаду після Келлога.