Спорт Легенда Баварії Мануель Ноєр встановив черговий клубний рекорд в Лізі чемпіонів

2025-09-19 11:32

У матчі 1-го туру Ліги чемпіонів між Баварією та Челсі Мануель Ноєр встановив новий клубний рекорд. Голкіпер став найстаршим гравцем мюнхенців, який коли-небудь виходив на поле в матчах Ліги чемпіонів.

Зазначається, що на момент гри Ноєру виповнилось 39 років і 174 дні.

У поточному сезоні легендарний німецький воротар провів 5 матчів, з яких два - на нуль. Враховуючи, що Ноєр залишається основним голкіпером Баварії, він має всі шанси продовжити оновлювати власний рекорд упродовж цього розіграшу ЛЧ.

Нагадаємо, також раніше Мануель Ноєр увійшов до списку гравців, які провели понад 100 матчів у Лізі чемпіонів, ставши справжньою іконою єврокубків.