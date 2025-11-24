Політика Спецпредставник США Кіт Келлог позитивно оцінив мирний план Трампа по завершенню війни в Україні

2025-11-24 10:27

Спеціальний представник США Кіт Келлог позитивно оцінює так званий мирний план щодо завершення війни росії проти України, але він потребує деяких змін. Про це він напередодні сказав в ефірі телеканалу Fox News.

Келлог висловив впевненість, що президент США Дональд Трамп завершить війну в Україні.

"Він (Трамп – ред.) довів нас до такого стану, коли в армії ми кажемо, що останні 10 метрів до цілі – завжди найважчі. Ми приблизно на останніх 2 метрах. Ми майже там, і план із 28 пунктів було запропоновано. Це незавершена робота. Тобто над ним працюватимуть протягом усього тижня Дня подяки, щоб переконатися, що ми досягнемо кінцевого результату, і я думаю, що у нас є шанс цього досягти", – сказав він.

Спецпредставник похвалив "мирний план", але визнав, що він потребує "деяких змін".

"Ми знаємо, я і Стів Віткофф, Кирило Дмитрієв з Росії, українці залучені, і ми дійшли до пропозиції, яку їм буде дуже важко відхилити. Є речі, які треба трохи змінити, але це робиться під час переговорів, і президент це розуміє. Я просто думаю про кінцевий результат, і вважаю, що рамки для досягнення згоди вже є", – зазначив Келлог.

Він припускає, що росіяни висунуть свої правки до документа. Тому на обидві оторони треба натиснути, щоб досягти миру.

"Я думаю, ми можемо підштовхнути українців до цього, і я думаю, що пізніше ми зможемо підштовхнути й росіян, включно з "президентом" Путіним… Я чую, що сказав Зеленський у п’ятницю, коли звертався до нації. Це частина їхньої позиції. Я це зрозумів. Але їм доведеться ухвалювати складні рішення. Цю війну потрібно завершити", – наголосив Келлог.

Говорячи про гарантії безпеки, він підкреслив, що США не хочуть, щоб "історія повторилася" чи щоб "повернувся Будапештський меморандум".