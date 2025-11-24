Політика Марко Рубіо заявив, що нинішня мирна пропозиція Трампа була розроблена США і є основою для переговорів

2025-11-24 12:35

Мирний план президента Дональда Трампа базується на пропозиціях росії та України і розглядається як основа для переговорів. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо в соцмережі Х.

"Мирна пропозиція була розроблена США, – запевнив Рубіо. – Вона розглядається як міцна основа для поточних переговорів. Вона базується на інформації, отриманій від російської сторони. Але вона також базується на попередніх і поточних пропозиціях України", – написав він.

При цьому держсекретар послався на один зі своїх попередніх дописів у соцмережі Х, у якому він вказував, що "завершення такої складної і смертоносної війни… потребує широкого обміну серйозними і реалістичними ідеями". Тож, за його словами, сторони мають піти на взаємні поступки, і робота над пропозиціями триває.

Напередодні президент США Дональд Трамп, коментуючи цей план, сказав, що це не остаточна пропозиція від нього для України.

subscriber subscriber

Еще по теме

Марко Рубіо заявив, що встановлений Трампом термін, протягом якого Україна має прийняти мирну пропозицію США, є гнучким

2025-11-24 16:44

Спецпредставник США Кіт Келлог позитивно оцінив мирний план Трампа по завершенню війни в Україні

2025-11-24 10:27

Марко Рубіо заявив, що США все ще хочуть провести зустріч з росією

2025-10-24 11:32

Держсекретар США Рубіо вперше назвав того, хто може замінити Трампа на посаді президента

2025-10-07 12:27

Еще новости в разделе "Політика"

Марко Рубіо заявив, що встановлений Трампом термін, протягом якого Україна має прийняти мирну пропозицію США, є гнучким

2025-11-24 16:44

Марко Рубіо заявив, що нинішня мирна пропозиція Трампа була розроблена США і є основою для переговорів

2025-11-24 12:35

Мерц наполягає, що війна в Україні може припинитись лише, якщо умови будуть прийнятними для ЄС

2025-11-24 11:33

Спецпредставник США Кіт Келлог позитивно оцінив мирний план Трампа по завершенню війни в Україні

2025-11-24 10:27
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Марко Рубіо заявив, що встановлений Трампом термін, протягом якого Україна має прийняти мирну пропозицію США, є гнучким 2025-11-24 16:44
Марко Рубіо заявив, що нинішня мирна пропозиція Трампа була розроблена США і є основою для переговорів 2025-11-24 12:35
Мерц наполягає, що війна в Україні може припинитись лише, якщо умови будуть прийнятними для ЄС 2025-11-24 11:33
Спецпредставник США Кіт Келлог позитивно оцінив мирний план Трампа по завершенню війни в Україні 2025-11-24 10:27