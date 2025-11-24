Політика Марко Рубіо заявив, що нинішня мирна пропозиція Трампа була розроблена США і є основою для переговорів

2025-11-24 12:35

Мирний план президента Дональда Трампа базується на пропозиціях росії та України і розглядається як основа для переговорів. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо в соцмережі Х.

"Мирна пропозиція була розроблена США, – запевнив Рубіо. – Вона розглядається як міцна основа для поточних переговорів. Вона базується на інформації, отриманій від російської сторони. Але вона також базується на попередніх і поточних пропозиціях України", – написав він.

При цьому держсекретар послався на один зі своїх попередніх дописів у соцмережі Х, у якому він вказував, що "завершення такої складної і смертоносної війни… потребує широкого обміну серйозними і реалістичними ідеями". Тож, за його словами, сторони мають піти на взаємні поступки, і робота над пропозиціями триває.

Напередодні президент США Дональд Трамп, коментуючи цей план, сказав, що це не остаточна пропозиція від нього для України.