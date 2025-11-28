Політика Андрій Сибіга анонсував нові зустрічі переговорних команд України та США для обговорення мирного плану

2025-11-28 08:27

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував нові зустрічі переговорних команд України та США для обговорення мирного плану. Про він заявив під час брифінгу.

"Наші очікування - це конкретні результати. Конкретні результати для того, щоб відбувався прогрес", - зазначив він.

За словами Сибіги, для України досягнення перемирʼя є надзвичайно важливим, і вона неодноразово це демонструвала. Зараз всі зусилля, і переговорні команди, і всі дипломатичні зусилля спрямовані на забезпечення цього мирного процесу.

"Так, українська сторона зацікавлена у контактах на найвищому різні - зустрічі президента Зеленського і президента Трампа. Тому що є питання, найбільш чутливі питання, які можуть бути обговорені лише на рівні лідерів", - додав міністр.

Нагадаємо, за результатами зустрічі делегацій України та США у Женеві було підготовлено оновлений рамковий документ для подальшої роботи.

subscriber subscriber

Еще по теме

Марко Рубіо заявив, що нинішня мирна пропозиція Трампа була розроблена США і є основою для переговорів

2025-11-24 12:35

Спецпредставник США Кіт Келлог позитивно оцінив мирний план Трампа по завершенню війни в Україні

2025-11-24 10:27

Порошенко обіцяє припинити вогонь: 14 пунктів мирного плану

2014-06-20 12:15

Еще новости в разделе "Політика"

Андрій Сибіга анонсував нові зустрічі переговорних команд України та США для обговорення мирного плану

2025-11-28 08:27

Урсула фон дер Ляєн назвала п’ять пріоритетів ЄС щодо мирної угоди для України

2025-11-27 12:29

The Wall Street Journal звинуватив Стіва Віткоффа у зриві постачання крилатих ракет Tomahawk Україні

2025-11-27 09:27

Сі Цзіньпін окреслив Дональду Трампу принципову стратегічну позицію Пекіна щодо Тайваню

2025-11-27 08:26
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Андрій Сибіга анонсував нові зустрічі переговорних команд України та США для обговорення мирного плану 2025-11-28 08:27
Урсула фон дер Ляєн назвала п’ять пріоритетів ЄС щодо мирної угоди для України 2025-11-27 12:29
The Wall Street Journal звинуватив Стіва Віткоффа у зриві постачання крилатих ракет Tomahawk Україні 2025-11-27 09:27
Сі Цзіньпін окреслив Дональду Трампу принципову стратегічну позицію Пекіна щодо Тайваню 2025-11-27 08:26