Політика Андрій Сибіга анонсував нові зустрічі переговорних команд України та США для обговорення мирного плану

2025-11-28 08:27

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував нові зустрічі переговорних команд України та США для обговорення мирного плану. Про він заявив під час брифінгу.

"Наші очікування - це конкретні результати. Конкретні результати для того, щоб відбувався прогрес", - зазначив він.

За словами Сибіги, для України досягнення перемирʼя є надзвичайно важливим, і вона неодноразово це демонструвала. Зараз всі зусилля, і переговорні команди, і всі дипломатичні зусилля спрямовані на забезпечення цього мирного процесу.

"Так, українська сторона зацікавлена у контактах на найвищому різні - зустрічі президента Зеленського і президента Трампа. Тому що є питання, найбільш чутливі питання, які можуть бути обговорені лише на рівні лідерів", - додав міністр.

Нагадаємо, за результатами зустрічі делегацій України та США у Женеві було підготовлено оновлений рамковий документ для подальшої роботи.