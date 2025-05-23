Спорт Рафинья остается в Барселоне до лета 2028 года - новый контракт уже готов

2025-05-23 13:30

Барселона достигла договоренности о продлении контракта с одним из звездных игроков команды вингером Рафиньей.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сначала "блаугранас" подпишут новый договор с главным тренером Хансом-Дитером Фликом, после чего будет официально заявлено о продлении договора с 28-летним игроком.

Действующий контракт бразильца с каталонцами истекал летом 2027 года, а новый будет рассчитан до июня 2028 года.

В текущем сезоне Рафинья провел за Барселону 56 матчей во всех турнирах. На его счету 34 гола и 25 результативных передач.