Политика Німеччина не стане чинити тиск чи депортувати українців, які підпадають під мобілізацію

2024-01-01 12:28

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявив, що у ФРН не будуть примушувати українських біженців до військової служби у ЗСУ, депортуючи їх в Україну. Про це повідомляє DW.

"Ми не примушуватимемо людей проти їхньої волі до військового призиву чи проходження військової служби", — так міністр юстиції Німеччини Марко Бушман прокоментував слова міністра оборони Рустема Умерова, який міркував про необхідність призвати на фронт українців за кордоном.

За його словами, якщо влада України захоче призвати в армію чоловіків, які залишили країну, це не матиме практичних наслідків для українців, які живуть у Німеччині.

"Для мене неможливо уявити, як ми можемо примушувати людей з інших країн служити зі зброєю в руках, враховуючи, що, згідно з нашою конституцією, громадяни Німеччини не зобов'язані цього робити проти їхньої волі", - заявив Бушман.