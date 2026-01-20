Світ У Китаї протягом року було репресовано майже мільйон людей - формально це подається, як боротьба з корупцією

2026-01-20 14:40

Керівництво Китаю посилює контроль над політичною системою країни, використовуючи масштабну антикорупційну кампанію для усунення нелояльних кадрів і зміцнення особистої влади, повідомляє The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, кампанія, яка формально подається як боротьба з корупцією, фактично переросла у механізм забезпечення абсолютної політичної лояльності до Сі Цзіньпіна. Її масштаби та інтенсивність стали безпрецедентними за останні десятиліття.

У 2025 році дисциплінарні органи Компартії Китаю притягнули до відповідальності 983 тисячі осіб. Це на 10,6% більше, ніж роком раніше, і є найвищим показником із моменту початку публікації відповідної статистики близько 20 років тому.

 Аналітики пов’язують нову хвилю розслідувань із підготовкою до затвердження чергового п’ятирічного плану розвитку країни. За їхніми оцінками, кампанія спрямована на забезпечення безумовного виконання політичної лінії Сі Цзіньпіна на всіх рівнях влади. Офіційна газета Компартії People’s Daily вже попередила, що будь-які відхилення від вказівок керівництва або прояви так званої бюрократичної інерції вважатимуться серйозними дисциплінарними порушеннями.

Репресії зачепили навіть найвищі ешелони влади та органи контролю. На останньому засіданні Центральної комісії з перевірки дисципліни зафіксували найнижчу явку з 1986 року - були відсутні близько 10% її членів. Серед відсторонених або зниклих з публічного простору опинилися високопоставлені чиновники та генерали, зокрема колишній заступник голови Центральної військової ради Хе Вейдун, якого раніше вважали наближеним до Сі.

Паралельно державні медіа Китаю активно транслюють показові судові процеси та публічні "зізнання" чиновників, що, за оцінками спостерігачів, нагадує практики політичної пропаганди минулого століття.

Наслідком тотального контролю стала фактична паралізація державного управління. Понад 140 тисяч чиновників були покарані за так звану бездіяльність - страх припуститися помилки або привернути увагу дисциплінарних органів змушує багатьох бюрократів уникати ухвалення будь-яких рішень.

Водночас частина посадовців намагається продемонструвати лояльність керівництву, механічно копіюючи політичні та економічні пріоритети Сі. Це призводить до масових інвестицій у напівпровідникову галузь та електромобілі навіть у регіонах, де такі проєкти є економічно необґрунтованими, що створює ризики формування "фінансових бульбашок".

subscriber subscriber

Еще по теме

Китай удвічі скоротив постачання нових авто на росію

2026-01-10 13:33

Китай стрімко посилив економічний вплив на Монголію, повністю витіснивши рф з регіону

2026-01-03 14:44

США затвердили найбільший в історії пакет військової допомоги Тайваню - 11,1 мільярда доларів

2025-12-25 16:48

Китай виступив проти затримання США іноземних суден поблизу берегів Венесуели

2025-12-25 12:37

Еще новости в разделе "Світ"

У Китаї протягом року було репресовано майже мільйон людей - формально це подається, як боротьба з корупцією

2026-01-20 14:40

В США підтвердили, що верхівка іранського режиму почала швидко виводити з країни мільйони доларів

2026-01-17 11:35

Найбільша різанина в сучасній історії Ірану: під час масових протестів в країні загинули щонайменше 12 000 громадян

2026-01-15 12:37

Протести в Ірані намагається очолити син останнього шаха - принц Реза Пехлеві

2026-01-13 12:36
Все статьи раздела "Світ"

Світ

У Китаї протягом року було репресовано майже мільйон людей - формально це подається, як боротьба з корупцією 2026-01-20 14:40
В США підтвердили, що верхівка іранського режиму почала швидко виводити з країни мільйони доларів 2026-01-17 11:35
Найбільша різанина в сучасній історії Ірану: під час масових протестів в країні загинули щонайменше 12 000 громадян 2026-01-15 12:37
Протести в Ірані намагається очолити син останнього шаха - принц Реза Пехлеві 2026-01-13 12:36