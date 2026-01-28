Світ Протягом останнього року в світі значно зріс попит на українську мову

2026-01-28 16:46

Українська мова минулого року стала предметом вивчення серед іноземців у 107 країнах, серед них найбільший показник (26%) у США, 10% - у Великій Британії, 8% - у Німеччині та 6% - в Польщі. Про це мовиться у дослідженні платформи для вивчення мов Preply, передає Інтерфакс-Україна.

Так, 52% мають на меті володіти українською для подолання мовних бар’єрів та спілкування, тоді як ще 20% опитаних потребують її для кар’єри та працевлаштування.

Тим часом в Україні англійська мова посіла перше місце серед мов, які вивчають українці (64%). Також вивчають іспанську (6%), німецьку (5%), французьку (4%) та польську (3%).

Окремо під час дослідження з'ясували, що у світі показник вивчення англійської мови становить 43%, друга за популярністю іспанська (13%), і третя – французька (8%).

Як зазначається, 38% українців відповіли, що іноземна потрібна їм у розвитку кар’єри, 26% вказали, що вивчають нову мову для спілкування, 14% готуються до мовних іспитів, а ще 4% – через переїзд.

Водночас у світі також набирають популярності мови країн Азії, зокрема, попит на японську мову у 2025 році зріс на 33%, на арабську на 15% та на корейську – 13%.

"Переважно інтерес до мов Східної Азії виник через культуру, зокрема аніме, мангу, J-pop, K-pop та K-дорами. Через бізнес зв’язки з країнами Близького Сходу з’явилась потреба в опануванні арабської ", - пояснили у звіті.