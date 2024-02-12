Политика Маск прокомментировал появление Starlink в армии рф

2024-02-12 21:37

 

Владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что SpaceX не продавала России системы спутниковой связи Starlink.

Об этом он написал в соцсети Х.

"В ряде ложных новостей утверждается, что SpaceX продает России терминалы Starlink. Это категорическая неправда. Насколько нам известно, Starlinks не продавались прямо или косвенно России", – написал Маск.

Вместе с тем на вопрос, будет ли Starlink знать, что его терминал активирован в России Маск ответил, что спутники Starlink "не будут выключать сигнал в РФ".

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Политика

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