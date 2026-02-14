Політика Сталo відомо дату та місце зустрічі Дональда Трампа і китайського лідера Сі Цзіньпіна

2026-02-14 12:29

Глава Білого дому вирушить на довгоочікуваний саміт з китайським лідером у перший тиждень квітня.

Зустріч президента США Дональда Трампа і китайського лідера Сі Цзіньпіна відбудеться у Пекіні на початку квітня. Про це  повідомило Politico із посиланням на три джерела.

При цьому зазначається, що точна дата зустрічі наразі не визначена.

Видання нагадує, що минулого тижня двоє лідерів розмовляли телефоном, що, ймовірно, було підготовкою до початку візиту.

Під час розмови обговороювалося широке коло питань - від торговельних питань до зовнішніх конфліктів.

Перед цим Сі Цзіньпін провів відеоконференцію з главою правлячого режиму Росії Володимиром Путіним, заявивши, що відносини між Москвою та Пекіном розвиваються "у правильному напрямку".

subscriber subscriber

Еще по теме

Заява Дональда Трампа щодо переговорів з Іраном обвалила світові ціни на нафту

2026-02-02 14:45

Манчестер Сіті наступного сезону може замінити зіркового наставника Пепа Гвардіолу

2026-01-28 14:43

Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив непублічні переговори з Дональдом Трампом щодо Гренландії

2026-01-26 12:29

В ЄС назвали жорстку митну політику Дональда Трампа «чудовим часом» для Китаю»

2026-01-23 14:39

Еще новости в разделе "Політика"

Сталo відомо дату та місце зустрічі Дональда Трампа і китайського лідера Сі Цзіньпіна

2026-02-14 12:29

Британія оголосила про виділення понад 680 млн доларів на посилення протиповітряної оборони України

2026-02-13 12:30

20-й пакет санкцій ЄС ударить по тіньовому флоту, крипті і банкам рашистів

2026-02-11 14:47

Голова МЗС Угорщини зробив скандальну заяву щодо ухилянтів від мобілізації в Україні

2026-02-09 13:35
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Сталo відомо дату та місце зустрічі Дональда Трампа і китайського лідера Сі Цзіньпіна 2026-02-14 12:29
Британія оголосила про виділення понад 680 млн доларів на посилення протиповітряної оборони України 2026-02-13 12:30
20-й пакет санкцій ЄС ударить по тіньовому флоту, крипті і банкам рашистів 2026-02-11 14:47
Голова МЗС Угорщини зробив скандальну заяву щодо ухилянтів від мобілізації в Україні 2026-02-09 13:35