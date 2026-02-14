Політика Сталo відомо дату та місце зустрічі Дональда Трампа і китайського лідера Сі Цзіньпіна

2026-02-14 12:29

Глава Білого дому вирушить на довгоочікуваний саміт з китайським лідером у перший тиждень квітня.

Зустріч президента США Дональда Трампа і китайського лідера Сі Цзіньпіна відбудеться у Пекіні на початку квітня. Про це повідомило Politico із посиланням на три джерела.

При цьому зазначається, що точна дата зустрічі наразі не визначена.

Видання нагадує, що минулого тижня двоє лідерів розмовляли телефоном, що, ймовірно, було підготовкою до початку візиту.

Під час розмови обговороювалося широке коло питань - від торговельних питань до зовнішніх конфліктів.

Перед цим Сі Цзіньпін провів відеоконференцію з главою правлячого режиму Росії Володимиром Путіним, заявивши, що відносини між Москвою та Пекіном розвиваються "у правильному напрямку".