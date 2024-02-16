Жизнь Економічне бронювання від мобілізації: скільки треба заробляти, аби мати імунітет від ТЦК

2024-02-16 08:26

У владі розглядають два варіанти економічного бронювання від мобілізації — УП.

Офіс президента та Ініціативна група у Верховній Раді мають два різні підходи щодо критеріїв для економічного бронювання від мобілізації: або це податки з зарплати в щонайменше 30-35 тисяч гривень, або 20 тисяч гривень доплати за працівника щомісяця.

“Потрібно щоб всі розуміли, що зараз такий час: або ти працюєш на бюджет, і так утримуєш армію, або ти служиш у війську. Третього не дано.

Зараз є певна калькуляція того, скільки коштує навчання, озброєння і грошове забезпечення одного мобілізованого.

Якщо брати середню суму витрат на всіх етапах, то це десь 80 тисяч гривень на одного бійця на місяць. Тому в тилу 4-5 людей мають щодня працювати, аби забезпечити бюджету ці гроші", — зазначив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.