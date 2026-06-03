Політика США таємно допомогли 70 вантажним суднам пройти через Ормузьку протоку

2026-06-03 08:25

Американські збройні сили протягом останніх тижнів допомагали координувати проходження десятків торгових суден через Ормузьку протоку, хоча пересування цим водним шляхом залишається ризикованим через дії Ірану. Про це повідомляє The New York Times з посианням на американських посадовців.

Як розповів один зі співрозмовників видання, Центральне командування США за останні три тижні супроводжувало близько 70 комерційних суден через протоку, що прямували до Перської затоки та з неї. Більшість суден вимкнули свої транспондери, щоб уникнути виявлення під час проходження вузької водної артерії.

Які саме судна проходили і яким маршрутом вони рухалися - невідомо, але,за словами одного з джерел, принаймні один маршрут не проходив поблизу іранського узбережжя.

Судна, що проходять поблизу Ірану без отримання дозволу від іранської сторони, наражаються на загрозу майже неминучого нападу іранських дронів або ракет.

За словами аналітиків, судна, які проходять під наглядом США, судячи з усього, дотримуються маршрутів, що пролягають ближче до Оману.

До американо-ізраїльських атак на Іран наприкінці лютого через протоку щодня проходило значно більше 100 комерційних суден. Тож проходження, координовані США - в середньому три на день протягом трьох тижнів - не є значним відновленням судноплавства.

Судна, що проходять під наглядом США, все ще ризикують зазнати нападу з боку Ірану. Посадовці США стверджують, що іранська загроза перебільшена, і намагаються проконсультувати судна, які бажають пройти, щодо безпечного проходження на інший бік протоки.

Як пише видання, хоча про цю допомогу відомо в колах судноплавства, американські посадовці визнають, що вони не розголошували її широко, щоб уникнути атак Іраном на судна, які проходять під американським контролем.