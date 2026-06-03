ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 3 червня: рівень споживання, наслідки обстрілів та негоди

2026-06-03 12:28

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання.

Будь ласка, раціонально споживайте електроенергію протягом всієї доби.

Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 18:00 до 22:00.

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок ворожих обстрілів – на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні воно на 10% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок. Причина змін – хмарна погода майже на всій території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 2 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,4% вищим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 1 червня.

Будь ласка, раціонально споживайте електроенергію протягом всієї доби. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).