Спорт Ріко Верховен пояснив, за рахунок чого планує перемогти українського чемпіона Усика

2026-03-20 13:34

Ріко Верховен поділився своїми роздумами про те, як планує перемогти дворазового абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика 23 травня.

Титулований кікбоксер з Нідерландів зазначив, що вважає більш імовірною перемогу за очками, проте також розглядає можливість нокауту Усика.

"Усі кажуть, що по ньому складно влучити, і навіть якщо влучаєш, він не так просто падає. Його вже били і потрясали. По ньому влучав Ентоні Джошуа, один з найпотужніших панчерів у боксі. По ньому влучав Тайсон Ф'юрі. Я не думаю, що буде легко нокаутувати його.

Думаю, найкраща перемога, яку я можу здобути, - це виграти поєдинок за підсумками 12 раундів одноголосним рішенням", - додав він в інтерв'ю The Ring.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Менеджер екс-чемпіона світу Тайсона Ф’юрі знову заговорив про поєдинок проти Олександра Усика

2026-01-19 14:43

Фабіо Вордлі вважає, що Усик має більш привабливі варіанти для наступного бою, ніж зустріч з Вайлдером

2025-12-27 14:40

Кубинець Френк Санчес отримав реальний шанс вийти на бій проти Олександра Усика

2025-11-26 09:26

Ексчемпіон світу у важкій вазі Ентоні Джошуа може приєднатися до тренувального табору Усика

2025-11-06 09:27

Еще новости в разделе "Спорт"

Нападник Тоттенгема Рішарлісон досягнув позначки у 100 результативних дій в АПЛ

2026-03-17 14:42

Перша ракетка України впевнено пройшла до 1/8 фіналу на турнірі в Індіан-Веллсі

2026-03-10 12:31

Неймар готовий завершити кар'єру, якщо його не запросять на чемпіонат світу з футболу 2026 року

2026-02-25 14:44
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

