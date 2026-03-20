Спорт Ріко Верховен пояснив, за рахунок чого планує перемогти українського чемпіона Усика

2026-03-20 13:34

Ріко Верховен поділився своїми роздумами про те, як планує перемогти дворазового абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика 23 травня.

Титулований кікбоксер з Нідерландів зазначив, що вважає більш імовірною перемогу за очками, проте також розглядає можливість нокауту Усика.

"Усі кажуть, що по ньому складно влучити, і навіть якщо влучаєш, він не так просто падає. Його вже били і потрясали. По ньому влучав Ентоні Джошуа, один з найпотужніших панчерів у боксі. По ньому влучав Тайсон Ф'юрі. Я не думаю, що буде легко нокаутувати його.

Думаю, найкраща перемога, яку я можу здобути, - це виграти поєдинок за підсумками 12 раундів одноголосним рішенням", - додав він в інтерв'ю The Ring.