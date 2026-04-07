Економіка Через війну в Ірані експорт американського бензину і дизелю досяг історичного максимуму

2026-04-07 16:44

Експорт американських нафтопродуктів у березні досяг історичного максимуму через війну в Ірані. Європа, Азія та Африка намагаються заповнити дефіцит поставок, що виник у результаті майже повного закриття Ормузької протоки, повідомляє Reuters.

За даними сервісу відстеження суден Kpler, експорт світлих нафтопродуктів із США (включаючи бензин, нафту, дизельне та авіаційне паливо) у березні досяг приблизно 3,11 млн барелів на добу порівняно з 2,5 млн у лютому. Це найвищий місячний показник за всю історію спостережень Kpler, які проводяться з 2017 року.

Експорт американського палива до Європи зріс майже на 27% порівняно з попереднім місяцем і становив 414 000 барелів на добу у березні, тоді як експорт до Азії збільшився більш ніж удвічі - до 224 000 барелів на добу. Експорт до Африки підскочив на 169% до 148 000 барелів на добу.

"Ці потоки є відображенням глобального дефіциту пропозиції, який витягує барелі з експортного хаба на узбережжі Мексиканської затоки США", - заявив аналітик Kpler Метт Сміт.

За його словами, чим довше триватимуть перебої в Ормузькій протоці, тим сильнішими будуть глобальні зрушення, які змусять відкриватися нові торгові маршрути", - зазначив він.

Як повідомляється, минулого місяця американські НПЗ відвантажили рекордні обсяги палива за маршрутами, що рідко використовувалися раніше - наприклад, з узбережжя Мексиканської затоки США до Австралії. І навіть ті американські ринки, які залежать від імпорту, відправляли паливо до Європи та інших регіонів.

Зі Східного узбережжя США до Європи минулого місяця було відправлено близько 72 000 барелів світлих нафтопродуктів на добу - це другий за величиною показник в історії Kpler після піку 84 000 барелів у вересні 2024 року. При цьому Східне узбережжя США зазвичай імпортує дизельне паливо з Європи.