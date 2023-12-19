Экономика В Украине продолжает быстро дешеветь бензин и газ для авто

2023-12-19 13:35

В Украине за три дня средняя цена на бензин А-95 снизилась на 35 копеек и составляет 52,08 грн/л, бензин А-95 премиум подешевел на 51 копейку - до 55,07 грн/л, а дизельное топливо - на 6 копеек, до 52,22 грн/л. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка Консалтинговой группы А-95.

Отмечается, что на станциях ОККО и WOG бензин подешевел на 1 грн: А-95 - до 54,99 грн/л, А-95+ - до 56,99 грн/л. Цена на дизтопливо в этих сетях осталась на прежнем уровне - 54,99 грн/л.

В сети UPG бензин подешевел на 1,1 грн: цена на бензин марки А-95 снизилась до 50,6 грн/л, А-95+ - до 54,2 грн/л. Бензин на KLO подешевел на 50 копеек.

Сети Amic, Chipo, Mango, VostokGaz, Neftek, ZOG, RLS и другие снизили цену на все виды топлива на 0,12-1,5 грн.