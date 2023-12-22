Экономика До Нового року ціна на бензин в Україні впаде до 30 грн, — експерт паливного ринку

2023-12-22 21:36

За словами експерта паливного ринку, директора консалтингової компанії "А-95" Сергія Куюна, українські компанії вдало обійшли польську блокаду трьома шляхами.

Перший — збільшили залізначині відвантаження.

Другий — поїхали в об’їзд Польщі, через Словаччину та Румунії. Третій — збільшили закупівлі на південному напрямку, щоб не купувати в Польщі.

"Дефіцит ліквідовано і зараз ціни буквально на гривню кожного дня валяться. Я думаю, що ми побачимо до Нового року ще зниження. Думаю, що всі мережі АЗС будуть нижчі за 30 грн на літр", — додав Куюн.

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Потребность Украины в международной помощи на 2024 год снизилась на 4 миллиарда долларов 2023-12-22 16:31
Япония передала в бюджет Украины почти миллиард долларов - куда пойдут эти деньги 2023-12-22 08:26
Гривна заметно подешевела по отношению к доллару и евро - курс валют на 20 декабря 2023-12-20 15:38