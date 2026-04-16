ВІЙНА В Україні Сербія надала Україні гуманітарну, фінансову та матеріальну допомогу на 60 млн євро

2026-04-16 11:27

Сербія надає Києву гуманітарну, фінансову та матеріальну допомогу під час повномасштабної війни, зокрема у галузі енергетики, надзвичайних ситуацій та постачання ліків. Про це посол України Олександр Литвиненк заявив в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

"За чотири роки вони надали до 60 млн євро невійськової допомоги в енергетичній сфері, у сфері надзвичайних ситуацій. Зараз було виділено 2 млн євро на енергетику і 600-700 тис євро на ліки. Для такої маленької країни з 6,5 млн населення це серйозні гроші. І ми їм щиро вдячні за це", – зазначив Литвиненко.

За його слвоами, Сербія "доволі активно допомагає Україні на тлі інших Балканських країн, звісно, якщо не брати до уваги Румунію".

Минулого року президент Сербії Александр Вучич на 4-му саміті Україна-Південно-Східна Європа в Одесі заявив, що Україна може завжди розраховувати на гуманітарну допомогу його країни, політичну підтримку та підтримку територіальної цілісності.